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Пензенцы станут участниками движения «Волонтеры Победы»

9 января в 16:43 418 просмотров

Пензенские добровольцы станут участниками сбора лучших волонтеров Победы.

Пензенцы стали победителями всероссийского конкурса «Послы Победы. Сталинград», сообщает пресс-центр областного правительства.

В числе победителей — руководитель пензенского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ксения Лексина, а также студентки ПГУ Дарья Пичугина, Елена Желонкина и Анастасия Верина.

Девушки примут участие в слете (18+) 200 лучших добровольцев, который пройдет в Волгограде с 31 января по 4 февраля. Участники будут сопровождать основные мероприятия, посвященные празднованию 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/61129/

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