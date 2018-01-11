Жителей Шемышейского района взбудоражила история с простреленным пахом

Житель Шемышейского района Пензенской области проведет ближайшие три года в колонии за то, что в порыве ревности прострелил пах родственнику.

По данным следствия, в августе пьяный 58-летний житель Шемышейского района случайно встретил на улице 47-летнего родственника, который также был нетрезв, и пригласил его к себе. Пока хозяин дома ходил за алкоголем в магазин, его жена попросила гостя отнести мешки с картошкой из огорода в сарай.

Вернувшийся супруг увидел их за работой на огороде, в нем вспыхнула ревность. Он вытащил охотничье ружье и выстрелил потерпевшему в область паха, причинив тяжкий вред здоровью. Женщина убежала и позвала на помощь родственников, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Мужчина в содеянном раскаялся, а пострадавший просил суд не наказывать родственника строго и рассказал, что тот возместил ущерб. В пресс-службе отметили, что слушания по делу вызвали большой интерес у жителей Шемышейского района, зал суда был заполнен полностью.

В итоге виновного приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в силу. Вещественные доказательства по уголовному делу, в том числе огнестрельное оружие, суд постановил уничтожить.