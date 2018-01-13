«Пенза-Пресс» обнаружило хитрый финт производителей «запретных» энергетиков

С 1 января 2018 года на территории России, в том числе — Пензенской области, запретили выпускать и продавать слабоалкогольные энергетики. Однако знакомые практически каждому марки напитков не исчезли с прилавков. Корреспонденты информационного агентства «Пенза-Пресс» решили проверить, как соблюдается закон, и обнаружили интересные нюансы.

С начала года на территории всей страны запретили производство и продажу алкогольных энергетических напитков крепостью ниже 15%, а это — весть сегмент подобной продукции. Соответствующие поправки внесли в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». При этом не запрещено производить алкоэнергетики, которые предназначены для вывоза за границу.

Мы решили узнать, можно ли найти в пензенских магазинах запрещенные законом напитки. Всем известные аллюминевые баночки нашлись без труда, они продаются во многих торговых точках, причем часто в крупных сетях. Как же так?

Как оказалось, продавцы закон соблюдают. Изучив состав, стало ясно, что тонизирующих веществ, например, таких как кофеин или экстракт матэ, в напитках нет. Получается, производители прибегли к хитрости: дизайн и название продукта остались прежними, просто из состава убрали «бодрящие» компоненты.

По словам замначальника управления рынка продовольствия и лицензирования регионального минсельхоза Павла Гусева, алкоэнергетики уже давно не продаются в пензенских магазинах, и если из состава убрали тонизирующие вещества, то это уже не считается энергетиком.

«На уровне субъекта еще несколько лет назад был введен запрет на продажу алкоэнергетиков. Мы проводили мероприятия, пока их не искоренили, с тех пор они не продаются. И сейчас регулярно проводятся мониторинги, но нарушений в последнее время выявлено не было», — рассказал он.

Напомним, в Пензенской области закон, который запрещает продажу алкогольных энергетиков, а также ограничивает продажу тонизирующих напитков, был введен еще в феврале 2015 года. Такой же запрет был ранее и в ряде субъектов страны, в том числе — Чеченской Республике, Краснодарском, Ставропольской краях, Чукотском автономном округе, Ростовской, Нижегородской, Астраханской областях.

Однако весной 2017 года на очередной сессии Законодательного Собрания Пензенской области народные избранники данный запрет отменили, поскольку он расходился с нормами федерального закона.

Если продавец или производитель все же нарушит закон и будет выявлен факт реализации слабоалкогольных энергетиков, то это грозит штрафами: для физических лиц — от трех до девяти тысяч рублей, для юридических — 30−40 тысяч рублей.