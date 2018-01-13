Названы самые популярные новогодние направления на Среднем Урале

В Свердловской области выяснили, какие туристические объекты были самыми посещаемыми в новогодние праздники.

Как сообщает obltv.ru, мониторинг произвели в Центре развития туризма Свердловской области. По его итогам, самым популярным местом за период с 1 по 8 января стал горнолыжный комплекс «Гора Белая», туда приехали отдохнуть 27 тысяч человек.

Кроме того, лидерами рейтинга стали также природный парк «Оленьи ручьи», Невьянский государственный историко-архитектурный музей, Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства.

По данным Центра развития туризма области, за год на объектах регионального значения Среднего Урала побывали более 80 тысяч человек.