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Названы самые популярные новогодние направления на Среднем Урале

12 января в 17:26 336 просмотров
, какие туристические объекты были самыми посещаемыми в новогодние праздники.

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В Свердловской области выяснили, какие туристические объекты были самыми посещаемыми в новогодние праздники.

Как сообщает obltv.ru, мониторинг произвели в Центре развития туризма Свердловской области. По его итогам, самым популярным местом за период с 1 по 8 января стал горнолыжный комплекс «Гора Белая», туда приехали отдохнуть 27 тысяч человек.

Кроме того, лидерами рейтинга стали также природный парк «Оленьи ручьи», Невьянский государственный историко-архитектурный музей, Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства.

По данным Центра развития туризма области, за год на объектах регионального значения Среднего Урала побывали более 80 тысяч человек.


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