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Мэр призвал активнее бороться с наледью на тротуарах

13 января в 16:25 496 просмотров

Мэр Пензы Виктор Кувайцев 13 января в ходе объезда города проверил качество уборки внутридворовых территорий.

Состояние дворов на улице Кулакова, д. 1, Пушкина, №№ 27,25, 23 назвали удовлетворительным. Больший замечаний не было и к территориям вокруг многоэтажек на ул. Калинина №№ 101,103,105.

Нарекания вызвало состояние тротуаров вдоль дорог, на которых все еще есть наледь.

«Не смотря на то, что снежный покров отсутствует, на дорогах и тротуарах сохраняется наледь, которая представляет опасность для транспорта и жителей, поэтому необходимо держать на контроле эти участки и принимать меры для их ликвидации», — поручил он сопровождавшим его подчиненным.

Также он призвал следить за состоянием недавно установленных остановок.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_neobkhodimo_derzhat_na_kontrole_opasnye_uchastki_dorog/

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