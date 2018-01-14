Мэр призвал активнее бороться с наледью на тротуарах

Состояние дворов на улице Кулакова, д. 1, Пушкина, №№ 27,25, 23 назвали удовлетворительным. Больший замечаний не было и к территориям вокруг многоэтажек на ул. Калинина №№ 101,103,105.

Нарекания вызвало состояние тротуаров вдоль дорог, на которых все еще есть наледь.

«Не смотря на то, что снежный покров отсутствует, на дорогах и тротуарах сохраняется наледь, которая представляет опасность для транспорта и жителей, поэтому необходимо держать на контроле эти участки и принимать меры для их ликвидации», — поручил он сопровождавшим его подчиненным.

Также он призвал следить за состоянием недавно установленных остановок.