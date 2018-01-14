В Пензе 4 часа длился музмарофон в честь старого Нового года

В Пензе 13 января в преддверии старого Нового года устроили яркий праздник.

«Новогодние чудеса в нашем городе продолжаются. Почти 4 часа продолжался на главной площади Пензы музыкальный марафон, посвященный уникальному празднику — старому Новому году.

Мы решили напомнить пензенцам, что сегодня у них есть шанс в староновогоднюю ночь еще раз загадать желание, и оно обязательно сбудется.

…Деда Мороза было целых два. Мы пели, танцевали, играли. В общем, праздник удался», — написал в «Фейсбуке» директор Центра хореографического искусства Валерий Ануфриев.

Напомним, праздничные мероприятия продолжатся на пл. Ленина и завтра, 14 января.