В Пензе исторические организации объединились в ассоциацию

В Пензе создана Ассоциация историко-культурных общественных организаций региона. Об этом в «Фейсбуке» сообщил зампред Олег Ягов.

По его словам, решение было принято в ходе работы научно-практического семинара «Формирование гражданской идентичности и государственная национальная политика на современном этапе», который прошел на базе ПГУ.

В объединение вошли реготделение Российского военно-исторического общества, общественная организация краеведов Пензенской области, некоммерческое партнерство «Содружество пензенских землячеств” и другие.

Олег Ягов пояснил, что ассоциация позволит координировать деятельность организаций историко-культурной направленности.

«Председателем объединения избран зампред регионального правительства Олег Ягов. В состав совета вошли Сергей Белоусов, Ольга Сухова, Владимир Первушкин, Мария Кузенькина, Виктор Кладов, Юлия Кузнецова и Томас Янчаускас», — сообщается в посте.

К 1 февраля планируется подготовить сводный план работы ассоциации и создать собственный информационный портал.