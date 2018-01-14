В Пензе исторические организации объединились в ассоциацию

По его словам, решение было принято в ходе работы научно-практического семинара «Формирование гражданской идентичности и государственная национальная политика на современном этапе», который прошел на базе ПГУ.
В объединение вошли реготделение Российского военно-исторического общества, общественная организация краеведов Пензенской области, некоммерческое партнерство «Содружество пензенских землячеств” и другие.
Олег Ягов пояснил, что ассоциация позволит координировать деятельность организаций историко-культурной направленности.
«Председателем объединения избран зампред регионального правительства Олег Ягов. В состав совета вошли Сергей Белоусов, Ольга Сухова, Владимир Первушкин, Мария Кузенькина, Виктор Кладов, Юлия Кузнецова и Томас Янчаускас», — сообщается в посте.
К 1 февраля планируется подготовить сводный план работы ассоциации и создать собственный информационный портал.