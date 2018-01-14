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В Пензе исторические организации объединились в ассоциацию

13 января в 17:44 538 просмотров

В Пензе создана Ассоциация историко-культурных общественных организаций региона. Об этом в «Фейсбуке» сообщил зампред Олег Ягов.

По его словам, решение было принято в ходе работы научно-практического семинара «Формирование гражданской идентичности и государственная национальная политика на современном этапе», который прошел на базе ПГУ.

В объединение вошли реготделение Российского военно-исторического общества, общественная организация краеведов Пензенской области, некоммерческое партнерство «Содружество пензенских землячеств” и другие.

Олег Ягов пояснил, что ассоциация позволит координировать деятельность организаций историко-культурной направленности.

«Председателем объединения избран зампред регионального правительства Олег Ягов. В состав совета вошли Сергей Белоусов, Ольга Сухова, Владимир Первушкин, Мария Кузенькина, Виктор Кладов, Юлия Кузнецова и Томас Янчаускас», — сообщается в посте.

К 1 февраля планируется подготовить сводный план работы ассоциации и создать собственный информационный портал.

Фотография: скриншот https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803875043131092&set=pcb.803875983130998&type=3&theater

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