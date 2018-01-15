Пензенец завоевал «серебро» чемпионата Европы

Команда России, в состав которой вошел пензенец, стала второй в эстафете по шорт-треку.

В Дрездене завершился чемпионат Европы по шорт-треку. Сборная России заняла второе место на дистанции 5000 метров. В составе команды был и пензенский спортсмен Денис Айрапетян. Вместе с Александром Шульгиновым и Виктором Аном они показали результат 6 минут 36,273 секунды.

Россию обошла сборная Нидерландов, а третьими стали венгры. Сборная России на Чемпионате Европы по шорт-треку заняла третье место в неофициальном общекомандном медальном зачете. На счету россиян одна золотая, четыре серебряные и три бронзовые медали.