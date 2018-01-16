«Движение вверх», или Как низко падет общество с подобными фильмами

Жительница Пензы, журналист Светлана Ольховская поделилась своим мнением по поводу фильма «Движение вверх». Ее точка зрения несколько расходится с отзывами большинства из тех, кто посмотрел картину.

Виктор Петрович Гаранжин не выводил игроков сборной СССР на матч с командой США в финале баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене, по одной простой причине — тренера Виктора Петровича Гаранжина никогда не существовало!

Это поразительно, когда известно наперед, чем фильм закончится, а все равно эмоции переполняют, и в какой-то момент ты еле сдерживаешь слезы. Мощнейшая кульминация! Я даже на секунду поверила, что мы проиграли и, наклонившись к мужу, спросила: «Разве мы не выиграли этот матч?».

А потом голос комментатора: «Они выиграли! Впервые баскетбольная команда Советского Союза становится победителем!» Подняв руки вверх, я кричу на весь кинозал: «Урра!» После окончания фильма все аплодировали стоя, а возле гардероба можно было услышать много восторженных отзывов.

Именно этот факт вдохновил меня: наконец-то мы стали снимать фильмы о наших героях. Настоящих. О тех, кого наши дети и внуки должны знать в лицо, по именам. У нас такие легенды спорта, чьи судьбы сложились под лозунгом: «Наперекор всему и вопреки». Они по праву заслужили этого: чтобы о них снимали киноленты, водили на киносеансы целыми классами, приобщали молодежь к спорту, приводя их достижения в пример.

Не стану лукавить, до просмотра фильма я мало, что знала о людях, которые вырвали победу у американцев. Обрывки: три секунды до конца игры, легендарный Белов, который рано умер…

Поэтому первым делом, как только мы вернулись из кинотеатра, уложили детей спать, я села за компьютер. Мне хотелось найти хоть какую-то информацию о команде, о том, как сложилась судьба ребят после Олимпиады, жив ли кто-то из них сейчас. Я просидела за монитором до трех утра и то, что я узнала, повергло меня в ужас.

Кадр из трейлера к фильму «Движение вверх»

Тренер Кондрашин

«Петрович» — именно так всего называли. Но это не было фамильярностью, это было доверие. За два года до Олимпиады в Мюнхене Владимир Петрович Кондрашин был назначен на пост главного тренера сборной СССР. Первый тренер не москвич, без особых заслуг. «Петрович» начал с того, что заявил игрокам о том, что им по силам сокрушить всех на своем пути. Так и случилось — непобедимые американцы на мюнхенской Олимпиаде потерпели крах. Сборная СССР во главе с Кондрашиным впервые выиграла самую главную награду — «золото» Олимпиады.

Чтобы перечислить весь список наград «Петровича», потребуется много времени. Кондрашин умел чувствовать талант в игроке. Именно он раскрыл Александра Белова. Список его именитых воспитанников вдвое больше списка наград.

Три секунды баскетбольного финала Олимпиады в Мюнхене вошли в историю. Непобедимая сборная США проиграла. Проиграла команде «Петровича» — Владимира Кондрашина.

Кондрашин — это тот самый легендарный тренер, выдающийся человек, вместо которого в фильме «Движение вверх» (6+) нам «подсунули» некоего Гаранжина, никогда не существовавшего в природе и появившегося только благодаря сценаристам фильма. Причина — запрет родственников использовать в картине истинные имена.



25 декабря 2017 года в пресс-центре ИА «Росбатл» (Санкт-Петербург) прошла пресс-конференция «Родственники тренера Кондрашина и баскетболиста Белова против фильма студии Никиты Михалкова», в которой вдовы озвучили, почему так категорически не согласны с той интерпретацией событий, которая представлена в фильме.

Несмотря на это, фильм «Движение вверх» вышел в прокат 28 декабря 2017 года. Спортивная драма о победе баскетбольной сборной СССР на Олимпиаде в 1972 году вошла в топ-250 КиноПоиска.

Я решила выяснить, насколько правдиво отображены события 45-летней давности в фильме «Движение вверх» и почему родственники Кондрашина и Белова так препятствовали его выходу на экраны.

Баскетболист Александр Белов

Александр Белов дебютировал в команде ленинградского «Спартака» в шестнадцатилетнем возрасте. Владимир Петрович Кондрашин был его первым и единственным тренером.

Белов отличался умением выбрать позицию и хорошим прыжком, что обеспечивало преимущество даже перед более высокими по росту спортсменами. Спустя всего год после удачного дебюта талантливого спортсмена пригласили играть в составе сборной СССР. Именно ему отвели ключевую роль в команде, сделав парня настоящим открытием в мире спорта. Его карьера развивалась очень стремительно, вызывая восторг и восхищение.

В один прекрасный момент Александр Белов познакомился с баскетболисткой Александрой Овчинниковой. Молодые люди сразу понравились друг другу и у них завязались романтически отношения. При этом ребят не смущал тот факт, что тренироваться приходилось на разных базах. В 1977 году они поженились.

Кадр из трейлера к фильму «Движение вверх»

После игр, проходивших в Монреале, Белов начал жаловаться на то, что его беспокоят боли в левой стороне груди. Тренер давал ему по несколько минут отдыха на каждой тренировке, однако со временем состояние его только ухудшалось. Доктора не могли точно определиться с диагнозом, а Кондрашин привозил из-за границы импортные лекарства, однако ничего не помогало.

В октябре 1978 года знаменитый спортсмен ушел из жизни. Причиной оказалась саркома сердца. Как ни странно звучит, но именно занятия баскетболом помогли продлить ему жизнь.

За прожитые 26 лет Александр Белов успел сделать довольно много, некоторые даже за 80 лет не успевают проделать и части той колоссальной работы, которую проделал он.

Сценарий трещит по швам

«Движение вверх» — пожалуй, один из лучших фильмов о спорте, спортивной борьбе и спортивных достижениях, на мой взгляд. Я не стану отказываться от своих восторженных комментариев, которые озвучивала в первые полчаса после просмотра фильма. Но теперь я считаю, что можно было бы оставить только этот шедевральный матч в Мюнхене, и фильм, пожалуй, сильно бы от этого выиграл, так как обрамляющая его история полна таких абсурдно-неточных допущений, странных пропагандистских вбросов и обычных сценарных несуразиц, что от осознания этого становится противно и стыдно…

Сценарий трещит по швам. И дело не только в многочисленных исторических несоответствиях, порой весьма обидных для прототипов, но и в подтасовке фактов. Итак, чего же не было на самом деле, а в фильме появилось?

1. Самый громкий и обсуждаемый факт — Александр Белов не был смертельно больным, как его показали в фильме. Во время Олимпиады в Мюнхене это здоровый, невероятно талантливый игрок в баскетбол, которому был всего 21 год. На тот момент о своей болезни он сам еще не знал.

Сцены с приступами, лечением в американском госпитале и ее оплатой тренером, который копил эти деньги на операцию собственному сыну — художественный вымысел.



2. По такой же схеме другому Белову, Сергею, раньше времени приписали больные колени. Такой недуг у игрока и в самом деле был, но играть в 1972 году еще никак не мешал.

3. Девушки Александра Белова не было на Олимпийский играх в Мюнхене в составе советской делегации. Женский баскетбол на Олимпиаде дебютировал в 1976 году, ну а включение в команду родных и близких спортсменов тогда не практиковалось.

Кадр из хроники

4. Алжан Жармухамедов, с легкой руки сценаристов, предстал перед зрителями почти слепым. В фильме баскетболист никак не может попасть в кольцо и признается тренеру, что зрение у него — минус 4.

На самом деле, зрение Жармухамедова было минус 2,5, что позволяло ему играть, только с небольшим прищуром.

Линзы, кстати, были. Правда, Кондрашин не доставал их из ниоткуда. Их вполне себе легально вытачивали в СССР из оргстекла, уже после победы в 1972 году. Потеря такой прямо во время матча была делом довольно частым: все останавливались и «ползали на пузе», ища драгоценную линзу Алжана Жармухамедова. А еще носить их было настоящим мучением. Как можно играть и выигрывать в таких условиях, вообще непонятно.

5. Модестас Паулаускас был капитаном советской сборной, жил спортом и никуда сбегать не собирался.

В фильме же он предстает перед нами русофобом-психопатом, ненавидящим Советский Союз и вынашивающим план побега прямо во время Олимпиады.

Надо ли говорить, что всего этого накала страстей с секретной машиной, родственниками в Германии и защитой со стороны Кондрашина не было?

Мне странно, что на фоне возмущения семей Кондрашина и Белова не появилось хоть какой-нибудь реакции самого Паулаускаса, который сейчас, кстати, жив и до сих пор проводит занятия по баскетболу в школе Калининградской области.

6. Не было никакой игры в подворотне, с местной шпаной на деньги и икру.

Вы только вообразите: 1972 год, игроки впервые выезжают заграницу и, естественно, никто их одних «гулять» по городу не отпускал.

7. Всей сборной сестру замуж не выдавали. Никакой тренер в здравом уме не пустил бы игрока своей сборной на свадьбу в Грузию, вдобавок прихватив с собой всю команду.

На самом деле, это был тренировочный сбор в грузинском Сухуми в 1972 году. Единственная вольность по отношению к спортивной этике заключалась в том, что Кондрашин разрешил игрокам взять с собой семьи.

Для того времени это было почти невероятным — тем не менее, повлияло на команду благотворно. Скорее всего, здесь крылся какой-то тайный тренерский расчет, потому что на еще одних сборах перед Олимпиадой, в Москве, Владимир Петрович вообще разрешил спортсменам-москвичам ночевать дома.

8. Советское руководство не созывало пресс-конференцию и не заявляло, что нападение на израильских спортсменов похоже на провокацию по отношению к СССР. Сборная Советского Союза, также как и сборная Штатов, осталась в Мюнхене, чтобы уверенно выйти в финал.



9. Главная драма фильма разворачивается вокруг сына Владимира Петровича Кондрашина (по фильму — Гаранжина), который прикован к инвалидному креслу. Тренер откладывает деньги на операцию за границей, да и на саму Олимпиаду едет только ради этого, если верить фильму.

У Владимира Петровича и Евгении Вячеславовны Кондрашиных на самом деле есть сын-инвалид Юра (в фильме ставший Шурой). Юрий всю жизнь прикован к инвалидному креслу.

Кадр из хроники



Однако тренер не планировал делать ему операцию за границей и не собирал на нее деньги. Соответственно, наставник не отдавал накопленные для сына средства на лечение Александра Белова и баскетболисты не компенсировали Кондрашину деньги из своих призовых в раздевалке.



Никакие деньги и операции за границей не помогли бы Юре Кондрашину встать на ноги ни в 1972 году, ни сейчас.



Но ради повышения зрелищности в конце фильма герой Шура почти встает из инвалидного кресла, чтобы водрузить на полку папин кубок победителя Олимпиады.

Зачем было врать?

Ради зрелищности, ради драматизма… Авторы картины не отрицают, что слегка приукрасили действительность, но не видят в этом проблемы — фильм является художественным, а не документальным. Мегердичев, сценарист фильма, полагает, что кино было обречено на некоторые искажения и выдуманные эпизоды.

Подтасовка фактов: превращение супругов Кондрашиных в Гаранжиных, известнейшей баскетболистки Овчинниковой, которая была женой Александра Белова, — в Свешникову, больного сына Владимира Петровича Юры — в Шуру, «внезапно ослепший» Алжан Жармухамедов, несостоявшийся дезертир Модестас Паулаускас — все это не похоже на «художественный вымысел», это уже, на мой взгляд, — откровенное вранье!

И тут я снова слышу возмущения: «Ну, это же сами родственники не разрешили использовать в фильме имена! Поэтому появился Гаранжин. Что они теперь возмущаются?»

Действительно, не разрешили. А вы не задавались вопросом: «Почему?» Или: «По какой причине вы сами отказались бы от такого фильма, где речь шла бы о ваших родственниках?».

Вдова Владимира Петровича Кондрашина запретила использовать реальные имена, посчитав образы главного героя и членов его семьи позорными. На момент согласования сценария ей даже пришлось уговорить режиссера убрать планируемый эпизод, в котором Кондрашин ради больного сына нелегально торгует валютой.

Сыну Владимира Петровича в реальной жизни едва удается держать ложку в руке. А в фильме он почти забрасывает трехочковый мяч в кольцо.

На пресс-конференции ИА «Росбатл» Александра Овчинникова, вдова Александра Белова, тоже высказала свои претензии к фильму: «Саша в 1972 году был гением баскетбола, молодым, очень перспективным, о нем можно было такое снять!.. Красивое что-то. Саша и так мало прожил. А здесь его уже в 1972 году делают смертельно больным. Это очень неприятно… Лично мне очень больно за все за это. Там показывают его личную жизнь, я была против, чтобы про него что-то выдумывали. На что мне ответили, что, мол, у него и до вас было много девушек, вы якобы не единственная. Мне, честно говоря, плакать хочется».



Это наша история

По-моему, к фильмам, снятым на основе реальных событий, должен быть один единственный подход — раз взялись, будьте добры, верно, подавать факты. Именно, факты. А уж когда главным событием оказывается матч, который проходил не абы где, а на Олимпийских играх (и к которому априори прилагаются видео- и аудиоматериалы), больше обычного нужно раскладывать по полочкам каждую минуту — да что там, — секунду. И фамилии, имена, должности, звания указывать верные. Это — наша с вами история! Это — наше с вами наследие!

Большинство, посмотревших этот фильм, с восхищением называют его патриотическим. Но разве в патриотических фильмах может главный герой, живущий ранее и «совершающий подвиги» под фамилией Кондрашин, вдруг стать Гаранжиным? А как же дети? Те, что целыми классами пойдут в кинотеатры? Что дети — я недавно прочла комментарий 47-летней женщины из Барнаула: «Посмотрела фильм «Движение вверх». Как горжусь, что в нашей стране был такой тренер Гаранжин. Легендарный человек. Пример всем».

Ощутили масштабы бедствия?

Со сборной тренер Кондрашин выиграл все, что можно — чемпионат мира (1974), чемпионат Европы (1971), Всемирный фестиваль баскетбола (1973), Кубок наций (1974), Межконтинентальный кубок (1975). Свой клуб — питерский «Спартак» — в 1975 году он привел к золотым наградам чемпионата СССР и дважды — к победе в Кубке обладателей кубков европейских стран (1973, 1975). Кондрашин был включен в Зал славы FIBA в день его открытия в 2007 году. И как так вышло, что этот талантливый человек превратился в того, «чье имя называть нельзя»?

Я не верю, что автор сценария фильма Антон Мегердичев и Никита Михалков не смогли договориться с двумя вдовами… Если только они изначально этого и не планировали. Приоритеты были расставлены иначе. Поэтому получилось то, что получилось — фильм прекрасный и ужасный одновременно.

«Фильм не документальный! В нем и не должно быть все правдой. За правдой, вон, в «Гугл» зайдите и почитайте» — можно прочесть на многих форумах, остро обсуждающих этот фильм.

Не документальный, согласна. Но хочу привести один фантазийный пример, который, возможно, охладит некоторых, особенно жарко спорящих.



Предположим, завтра студия ТРИТЭ и Никита Михалков захотят снять фильм о Юрии Гагарине. Все же знают этого великого человека, совершившего первый полет в космос. У Юрия Алексеевича много родственников: жена, две дочери, внуки. Прочитав сценарий, предложенный Мегердичевым (а почему бы и не им?), они настроены категорически против фильма: он не соответствует действительности, и личная жизнь их умершего мужа, отца, деда, сильно искажена. «Не вопрос», — говорит сценарист. — «Мы просто не станем использовать в фильме его имя. А назовем героя, например, Витя Бабаев».

Актеры хорошо подобраны, фильм снимается в установленные сроки и в назначенный день выходит на широкий экран. И с этого самого экрана, легендарное «ПОЕХАЛИ!» нам кричит ни кто иной как… Правильно, Витя Бабаев.

А где-то Никита Михалков, подсчитывая кассовые сборы, недоуменно разводит руками: «Ну, что вы, в самом деле?! Фильм — художественный. Я — художник, я так вижу».

Светлана Ольховская

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