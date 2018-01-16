Синенков прокомментировал информацию о назначении начальником ДепСМИ

Олег Синенков прокомментировал информацию о своем назначении на пост начальника департамента информационной политики и СМИ Пензенской области, которая муссируется в местных изданиях.

«Слухи не беспочвенны, поступило предложение от губернатора, я написал заявление, сейчас нахожусь в процессе оформления документов, прохожу соответствующие процедуры», — сообщил он по телефону корреспонденту ИА «Пенза-Пресс».

Относительно критики, которая звучит в его адрес, а также высказываемых сомнений в его компетентности, Олег Синенков отметил, что у каждого — свое мнение, и его надо уважать.

«Опыт руководящей работы у меня большой, буду руководить справедливо и объективно. Может быть, все эти критические выпады делаются с каким-то умыслом, я не знаю», — отметил он.

Ранее Олег Синенков был гендиректором телерадиокомпании «Экспресс», затем возглавлял училище олимпийского резерва, а потом — гимназию № 42.