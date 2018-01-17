Ягов возглавил ассоциацию историко-культурных общественных организаций

В новое объединение вошли отделение военно-исторического общества, общественная организация краеведов, «Содружество пензенских землячеств», представительство международного фонда «Культурное достояние» и военно-исторический клуб «Аванпостъ», сообщает пресс-центр областного правительства.

К 1 февраля планируется подготовить сводный план работы ассоциации на 2018 год и создать собственный информационный портал.