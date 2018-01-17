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Ягов возглавил ассоциацию историко-культурных общественных организаций

17 января в 13:30 320 просмотров
, на котором зампреда регионального правительства Олега Ягова избрали председателем «Ассоциации историко-культурных общественных организаций Пензенской области».

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В ПГУ прошел научно-практический семинар, на котором зампреда регионального правительства Олега Ягова избрали председателем «Ассоциации историко-культурных общественных организаций Пензенской области».

В новое объединение вошли отделение военно-исторического общества, общественная организация краеведов, «Содружество пензенских землячеств», представительство международного фонда «Культурное достояние» и военно-исторический клуб «Аванпостъ», сообщает пресс-центр областного правительства.

К 1 февраля планируется подготовить сводный план работы ассоциации на 2018 год и создать собственный информационный портал.

Кроме того, на мероприятии выбрали председателя отделения Российского исторического общества в Пензе. Им стал заведующий кафедрой «Всеобщая история и обществознание» педагогического института им. В. Г. Белинского ПГУ Сергей Белоусов.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/62195/

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