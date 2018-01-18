Денис Айрапетян вошел в состав российской команды на Олимпийские игры

В Пензе состоялась пресс-конференция конькобежца Дениса Айрапетяна перед поездкой на тренировочные сборы к Олимпиаде.

В состав российской команды на Олимпийские игры 2018 года вошли Виктор Ан, Семен Елистратов, Александр Шульгинов, Павел Ситников и Денис Айрапетян, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

«Главная цель на Олимпиаде — бороться за медали. Иначе теряется смысл всей подготовки. Да, конечно, неприятно выходить под «белым» флагом. Но, в любом случае, все будут знать, что мы из России и представляем именно эту страну. Болельщики знают, кто мы, откуда и будут переживать за нас», — отметил Денис Айрапетян.

Денис Айрапетян отправится на тренировочные сборы по подготовке к Олимпиаде уже вечером 18 января, они пройдут в Южной Корее.

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с Денисом Айрапетяном.