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Губернатор пожелал Айрапетяну достойно выступить на Олимпиаде (видео)

18 января в 17:16 284 просмотра
, который готовится к участию в зимних Олимпийских играх.

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Появились подробности встречи губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с конькобежцем Денисом Айрапетяном, который готовится к участию в зимних Олимпийских играх.

«Пензенская земля воспитала многих известных людей в разных видах спорта, но в шорт-треке ты — первый, ты — наш «маяк», — отметил Иван Белозерцев.

Воспитанник Центра спортивной подготовки поделился впечатлениями от соревнований, отметив в качестве достойных конкурентов спортсменов из Голландии, Италии, Франции и Израиля, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Глава региона спросил Дениса Айрапетяна о том, как он пришел в этот спорт.

«Когда я учился во втором или третьем классе, тренер из детско-юношеской спортивной школы пригласил меня в секцию шорт-трека. Это был новый вид спорта, я не знал, что это такое, и до этого момента даже не стоял на коньках. Решил — схожу, попробую, научусь кататься на коньках. А потом стал тренироваться, и затянуло — начал ездить на соревнования, завоевывать медали», — рассказал спортсмен.

Также губернатора интересовало качество подготовки спортсменов в пензенском училище олимпийского резерва, условия, созданные здесь для воспитанников.

«Училище дает возможность удобно совмещать спорт и учебу, это хорошая помощь. У нас есть перспективные ребята, если наши тренеры смогли вырастить меня, то смогут подготовить и других успешных спортсменов», — сказал Денис Айрапетян.

Также участники встречи обсудили сложности большого спорта, методики подготовки спортсменов, влияние каждого участника команды на результат, важность психологической подготовки к выступлению на Олимпиаде.

Отдельные слова благодарности Иван Белозерцев адресовал наставнику Дениса Айрапетяна, тренеру Центра спортивной подготовки Пензенской области Виктору Павлову.

«Нельзя забыть тренеров, потому что каждый внес свой вклад в подготовку наших спортсменов», — подчеркнул он.

В завершение встречи губернатор пожелал Денису Айрапетяну успеха на предстоящих соревнованиях.

«Будем болеть за тебя. Желаю достойно выступить, внести свой вклад в развитие российского спорта», — сказал Иван Белозерцев. Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/sport/62500/

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