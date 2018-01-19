В Шемышейке после ремонта открыли дом культуры

В селе Шемышейка Пензенской области в рамках федерального проекта в кратчайшие сроки заменили старые окна и отремонтировали систему отопления в доме культуры.

На открытии министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова отметила, что сельские дома культуры не только сохраняют, но и приумножают духовные богатства России.

После окончания торжественной части участники творческих коллективов подарили всем собравшимся праздничный концерт.

Также в рамках федерального проекта «Местный дом культуры» отремонтировали объекты культуры в Мокшанском, Вадинском, Башмаковском, Нижнеломовском, Лунинском, Каменском и Шемышейском районах, сообщает пресс-центр регионального правительства. Ремонт проводился при софинансировании федерального, регионального и муниципальных бюджетов.