В Пензе виновные по делу о взрыве на ТЭЦ-1 получили год условно

В Пензе работников ТЭЦ-1 признали виновными в нарушении правил безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека и причинение крупного ущерба.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, 26 января 2017 года работники ТЭЦ-1 устраняли дефекты в турбинном отделении цеха, расположенного на улице Ново-Черкасская в Пензе. Старший мастер не проверил выполненную работу и доложил начальнику смены котлотурбинного цеха о готовности к испытаниям подогревателя высокого давления. Для проведения тестирования мастер направил электросварщика.

В процессе испытаний произошел разрыв корпуса подогревателя, крыша цеха обрушилась, сварщика придавило. Кроме того, на него произошел выброс горячего пара. Работник предприятия скончался на месте, филиалу «Мордовский» ПАО «Т Плюс» был причинен крупный ущерб.

41-летнему начальнику смены котлотурбинного цеха и 58-летнему старшему мастеру по ремонту оборудования ТЭЦ-1 назначили год лишения свободы условно.

Приговор не вступил в законную силу.