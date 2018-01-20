В пензенской филармонии прозвучали произведения Шумана и Мендельсона (видео)

Зал филармонии заполнила музыка Роберта Шумана. Великий немецкий композитор, яркий приверженец идей романтизма всегда считал: «Разум ошибается, чувство — никогда». Такое творческое кредо — у музыкантов первого и единственного струнного квинтета «Ми-бемоль мажор» из Саратова.

«Я раньше бывала в Пензе, но в вашей филармонии играю впервые, хотя даже мои студенты успели побывать и в восторге от красоты и акустических свойств зала. У себя мы даем достаточно много концертов. В Саратове подобный вечер состоялся в сентябре, мы рады, что нас сюда пригласили», — рассказала преподаватель саратовской государственной консерватории и Л. В. Собинова Татьяна Авазова.

Коллектив состоит, в основном, из преподавателей саратовской консерватории имени Собинова и артистов саратовского академического театра оперы и балета. Ансамбль существует около пяти лет, но всегда выступает в разных составах. Иногда к ним присоединяются и преподаватели пензенского колледжа искусств. В этот раз в Пензу приехали шесть музыкантов.

«Такой состав — очень редкий для исполнения, потому что не так просто собрать шесть или семь участников, бывают еще октеты. Довольно сложно совместно музицировать, и находить время для встреч, все работают, но когда собираемся, то получаем истинное удовольствие», — сказала артист саратовского академического театра оперы и балета Анастасия Шевцова.

Для пензенцев саратовские артисты исполнили сочинения двух известных немецких композиторов. Помимо сочинения Роберта Шумана, прозвучала музыка Феликса Мендельсона, сообщает телеканал «Экспресс».