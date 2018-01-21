Работы на пензенском «Зените» завершатся в апреле

«На сегодняшний день все основные работы завершены. В частности, в полном объеме завершены работы по устройству поля с натуральным и искусственным покрытием, обеспечению объекта инженерной инфраструктурой, смонтированы мачты освещения и прожектора», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Также завершено строительство котельной, внутренние отделочные работы административного здания подходят к концу.

Начальник МКУ «УКСа города Пензы» Игорь Умнов рассказал, что и работы по устройству подогрева поля завершены в полном объеме.

«Этиленгликоль, который является теплоносителем для подогрева искусственного покрытия и который будет нужен только во время эксплуатации поля в холодное время года, будет закуплен к дате завершения работ по второму этапу реконструкции площадки, то есть в апреле текущего года. Работы производятся в соответствие с графиком и будут завершены в апреле», — сказал он.