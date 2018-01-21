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В Пензе продолжают очищать улицы от снега и гололеда

21 января в 15:35 322 просмотра

21 января в Ленинском районе Пензы продолжают ликвидировать последствия снегопада.

«Дворники управляющих компаний района вышли на расчистку дорог и дворов многоквартирных домов от снега. Проводится очистка от снежно-ледяных образований входных групп, ступеней, пешеходных дорожек», — отметили в пресс-службе мэрии.

Территорию, прилегающую к объектам потребительского рынка, также очищают от снега и наледи.

В первую очередь, ведется расчистка дорог, по которым проходят маршруты общественного транспорта. Проезжую часть посыпают пескосоляной смесью. Вместе с тем, проводится механизированная и ручная уборка снега и противогололедная обработка пешеходных зон, сходов и съездов с тротуаров на проезжую часть, остановок общественного транспорта и подходов к ним.

Водителей просят не создавать помех для работы снегоуборочной техники и не оставлять на длительное время припаркованный транспорт на улицах района и во дворах.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/v_penze_prodolzhayut_likvidirovat_posledstviya_snegopada/

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