Ученые установили взаимосвязь между размером получаемой человеком зарплаты и наличием у него лишнего веса.

Об этой взаимосвязи «Российской газете» рассказала руководитель отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Российской Федерацией, доктор экономических наук Евгения Серова.

«В мире появилось гораздо больше людей с ожирением, чем людей голодающих. Это концентрированный показатель некачественности питания», — отметила она.

Другими показателями, добавила Евгения Серова, являются рост заболеваний такими неинфекционными недугами, как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, то есть напрямую связанными с качеством питания. Причем толстеют как раз бедные, так как не могут позволить себе качественную еду. Богатые люди же очень сильно озабочены качеством питания.

«Сегодня используются такие индустриальные способы производства, что люди теряют понимание, что имеют дело с живым существом. Когда вы корову зовете Машкой, вы ее отработанным машинным маслом не накормите. Но вот пример: Бельгия — вполне пристойная страна, а 20 лет назад там начали в корма добавлять отработанное машинное масло. Это же целый букет химических элементов, и все это пошло в пищу людей!

В патриархальных продуктовых системах были защитные механизмы. Сейчас эти связи теряются, и возникают риски. Такие риски растут с глобализацией и индустриализацией продовольственного производства. Хотя надо понимать, что риски эти не обязательно реализуются: человечество нарабатывает механизмы управления такими рисками», — отметила она.