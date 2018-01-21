В Пензе ведутся плановые работы по ремонту тепломагистрали в районе ул. 8 Марта, Карпинского, Вяземского, Фурманова и пр. Победы.

Как отмечает пресс-служба регионального ГУ МЧС, ведутся восстановительные работы.

«Оставаясь в помещении, наденьте теплые вещи (лучше два тонких шерстяных свитера, чем один толстый) и головной убор (30% тепла теряется при непокрытой голове). Принимайте горячую пищу и питье. Сделайте запас горячего питья в термосе. Не употребляйте спиртное: при расширении сосудов идет повышенная теплоотдача. Закройте окна одеялами, оставив небольшой просвет для дневного освещения. Избегайте использования открытого огня в закрытых помещениях — это может привести к отравлению угарным газом и к пожару», — порекомендовали в ведомстве.

В пресс-службе ПАО «Т Плюс"сообщают о том, что работы связаны с выявлением дефекта на участках трубопроводов диаметром 300 мм по проспекту Победы. На месте утечки работают две бригады и пять единиц спецтехники.

В зону отключения вошли 99 домов в районе пяти улиц города, а также пять школ и шесть детсадов. Вернуть тепло обещают в кратчайшие сроки.