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Со снегопадом на пензенских трассах борются более 120 единиц техники

21 января в 15:37 382 просмотра

Для борьбы со снегопадом на федеральных трассах Пензенской области мобилизовано более 120 единиц техники.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор», принимаются все меры, чтобы обеспечить безопасный и беспрепятственный проезд по автомобильным дорогам федерального значения во время снегопада в Пензенской области.

Последствия неблагоприятных погодных условий устраняли 125 единиц дорожной техники на дорогах М-5 «Урал», Р-208 Тамбов-Пенза и Р-158 Нижний Новгород-Саратов. Обработка сети автодорог противогололедными материалами ведется в круглосуточном режиме.

По оперативным данным спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС, дороги в пределах региона открыты для движения.


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