Как торговцы наживаются на худеющих пензенцах? Топ рекламных уловок

После новогодних праздников особенно остро встает вопрос о том, как привести себя в форму, и многие начинают активно «штурмовать» фитнес-центры. Все чаще пензенцы заходят в так называемые отделы правильного питания, где пачками скупают обезжиренное молоко и «постное» печенье. Так ли безвредны диетические продукты?

Надписи «0% жирности», «без сахара», «фитнес-продукт», безусловно, очень заманчивы для человека, который сидит на диете и мечтает о быстрой потере веса, но при этом не хочет отказываться от своих вкусовых привычек. Любителям сладкого диетические отделы предлагают «постное» печенье и выпечку, зефир, мармелад, леденцы и конфеты без сахара.

В том, действительно ли надписи на упаковках сулят быстрое и безопасное похудение или же являются лишь рекламной уловкой, разобралась корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Анна Балашова.

Польза или обман? Топ рекламных уловок

Мы решили составить топ наиболее часто встречающихся надписей, используемых для продажи диетических продуктов. Их комментируют главный диетолог Пензенской области, гастроэнтеролог высшей категории Дина Туишева и московский топ-блогер Виктория Самира.

1. «0% жира»

Виктория Самира: Обычно, когда на упаковке пишут «0%", при этом ставится звездочка, а когда мы посмотрим на ссылку по ней, то увидим, что жир присутствует, но не более, чем положено по ГОСТу. А по ГОСТу — не более 23%.

Дина Туишева: Обезжиренный молочный продукт должен содержать менее 1% жира. Однако следует помнить, что низкокалорийным такой продукт будет, если в нем нет дополнительных добавок в виде подсластителей, крахмала, крупяных хлопьев, шоколадной крошки и т. д.

2. «Без сахара»

Дина Туишева: Если продукт «не содержит сахара», это не значит, что в нем нет подсластителей, которые имеют не только сладкий вкус, но могут быть не менее калорийными, чем сам сахар.

Виктория Самира: Это тоже лукавство. Сахар есть, но в более сложной химической форме. Сахароза все равно имеет свое присутствие в продукте. И даже в том же количестве, как и в другом подобном.

3. «Органический», «био», «лайт»

Дина Туишева: Надпись «органический» означает, что продукт изготовлен из экологически чистого сырья. В целом, эти продукты более полезны для здоровья (если надпись соответствует содержанию), но стоимость их может быть в разы выше, чем у обычных.

Виктория Самира: Обратить внимание надо на маркировки «био», «органик» и так далее, так как нет единого понятия, сертификации, на основании которой присваиваются такие дополнения. Эти надписи, по сути, можно прилепить даже на навоз, и это не будет противоречить факту. Пометка «лайт» также может означать все, что угодно, что решит сам производитель.

4. «Постный продукт»

Дина Туишева: Постный продукт изготавливается без добавления животных продуктов (жиры, яйца), при этом может не являться низкокалорийным (растительные жиры более калорийны, чем животные) и содержать много сахара.

5. «Без холестерина»

Дина Туишева: Надпись «без холестерина» часто встречается на упаковках растительного масла. Это настоящая рекламная уловка, так как растительные жиры в принципе не содержат холестерин независимо от того, из какого сырья и по какой технологии они изготовлены.

6. «Фитнес-продукт», «способствует похудению»

Дина Туишева: Надписи «фитнес-продукт», «способствует похудению» — не более, чем рекламная уловка. Похудению способствует не какой-то отдельный продукт, а рацион в целом. Часто так называемые фитнес-продукты при небольшом содержании жиров имеют в составе достаточное количество углеводов.

7. «Диабетический продукт»

Виктория Самира: «Такое понятие, как диабетический продукт, вовсе не означает, что он низкокалорийный, это разные понятия».

Какие продукты — диетические?

Дина Туишева также рассказала читателям информагентства о действительно полезном питании, а также о том, для чего предназначены продукты из диет-отделов.

К диетическим продуктам можно отнести кисломолочные, овсяные хлопья, куриную грудку, нежирный творог или яйца. Они предназначены не только для снижения веса. Есть специализированные продукты для пациентов с сахарным диабетом, с болезнями почек, продукты, способствующие нормальной работе кишечника.

В диетических отделах продаются по большей части так называемые «функциональные продукты питания», предназначенные для коррекции нашего рациона в сторону здорового питания. Часть из них имеют пониженную калорийность по сравнению с традиционными продуктами, и их употребление может способствовать похудению при правильном применении.

Если человек имеет проблемы со здоровьем, следует проконсультироваться с лечащим врачом перед включением в рацион питания тех или иных функциональных продуктов.

Например, сейчас очень популярны сладости на фруктозе. Она во много раз слаще сахара и якобы «полезнее». Однако у пациента с сахарным диабетом подъем уровня глюкозы крови будет одинаков как от продуктов с сахаром, так и от продуктов с фруктозой. Кроме того, фруктоза противопоказана пациентам с подагрой, так как она повышает уровень мочевой кислоты в крови».

Существуют ли полезные сладости?

Согласно принципам здорового питания, употребление сладостей должно быть умеренным, а при необходимости снижения веса — сильно ограниченным. Если вы любитель сладкого и вам трудно от него отказаться, можно изредка употреблять такие «полезные» сладости. Отличие их от обычных аналогов может быть в замене сахара на некалорийные подсластители (фруктоза калорийна) или сухофрукты, белой муки на цельнозерновую, добавление отрубей. В этих случаях от эквивалентной порции продукта человек получит меньше калорий, больше пользы.

Но если употреблять даже такие сладости неумеренно, можно приобрести избыточный вес.

Зачем нас обманывают?

В настоящее время стала «модной» идея здорового питания. Диетические продукты соответствуют требованиям здорового питания как никакие другие. Несведущий покупатель может ориентироваться в первую очередь на какие -то надписи на упаковке продукта, не вникая в его состав. Чисто психологически в первую очередь человек обратит внимание на продукт именно с такими надписями и купит его. Производителю это выгодно.

Напомним, ранее в ИА «Пенза-Пресс» в ходе онлайн-брифинга обсуждали, к чему может привести одержимость стройностью.