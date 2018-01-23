В мэрии объяснили, почему нельзя пересмотреть знаки на ул. Ново-Тамбовской

Горожанин от имени нескольких автолюбителей обратился в «Жалобную книгу» информагентства «Пенза-Пресс».

«При спуске с горы мимо кладбища с крайней правой полосы разрешено движение только направо. С левой полосы — налево и прямо. Движение на перекрестке всегда интенсивное. Если ехать с крайней левой полосы, то нужно ждать, когда впереди автомобиль повернет налево, пропустив встречный поток. На это уходит много времени. Происходит задержка транспорта, который едет с горы прямо», — написал он.

Чтобы решить проблему, мужчина попросил организовать движение с правой полосы направо и прямо. По его словам, автолюбители игнорируют знаки и двигаются по дороге именно так.

В мэрии ответили на предложение пензенца. В документе за подписью замглавы администрации города Юрия Ильина написано, что внести изменения в организацию дорожного движения на перекрестке невозможно. На это есть несколько причин.

Во-первых, организация проезда прямо с правой полосы приведет к созданию конфликтных ситуаций. Во-вторых, исключения возможности проезда в прямом направлении с левой полосы приведет к образованию заторов. В-третьих, ширина проезжей части улицы Воронова не позволит осуществить движение по двум полосам.

Однако в мэрии отметили, что учтут пожелания горожан, если будет проведено расширение улицы Воронова.