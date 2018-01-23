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В мэрии объяснили, почему нельзя пересмотреть знаки на ул. Ново-Тамбовской

23 января в 15:38 502 просмотра
пересмотреть организацию дорожного движения на перекрестке улиц Ново-Тамбовской и Воронова.

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Городская администрация ответила на просьбу пензенцев пересмотреть организацию дорожного движения на перекрестке улиц Ново-Тамбовской и Воронова.

Горожанин от имени нескольких автолюбителей обратился в «Жалобную книгу» информагентства «Пенза-Пресс».

«При спуске с горы мимо кладбища с крайней правой полосы разрешено движение только направо. С левой полосы — налево и прямо. Движение на перекрестке всегда интенсивное. Если ехать с крайней левой полосы, то нужно ждать, когда впереди автомобиль повернет налево, пропустив встречный поток. На это уходит много времени. Происходит задержка транспорта, который едет с горы прямо», — написал он.

Чтобы решить проблему, мужчина попросил организовать движение с правой полосы направо и прямо. По его словам, автолюбители игнорируют знаки и двигаются по дороге именно так.

В мэрии ответили на предложение пензенца. В документе за подписью замглавы администрации города Юрия Ильина написано, что внести изменения в организацию дорожного движения на перекрестке невозможно. На это есть несколько причин.

Во-первых, организация проезда прямо с правой полосы приведет к созданию конфликтных ситуаций. Во-вторых, исключения возможности проезда в прямом направлении с левой полосы приведет к образованию заторов. В-третьих, ширина проезжей части улицы Воронова не позволит осуществить движение по двум полосам.

Однако в мэрии отметили, что учтут пожелания горожан, если будет проведено расширение улицы Воронова.

Фотография: скриншот автора жалобы, https://yandex.ru/maps/49/penza/?source=serp_navig&mode=search&text=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&sll=44.993493%2C53.166107&l=stv%2Csta&sspn=0.035620%2C0.014417&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCX%2FZPXlYgkZAEWoX00z3mEpAEhIJCp5CrtSz2T8Ryy%2BDMSJRyD8iBAABAgMoBTABOK6or9XOpOTpigFAMUgBVQAAgD9YAGIjZGlyZWN0X2RvbnRfc2hvd19vbl9jaGFpbl9yZXF1ZXN0PTFiI3JlbGV2X3JhbmtpbmdfaGVhdnlfZm9ybXVsYT1mbWw1OTY4YihkaXJlY3RfZG9udF9zaG93X29uX3J1YnJpY193aXRoX2FkdmVydD0xagJydXAA&ll=44.993493%2C53.166107&z=15&panorama%5Bpoint%5D=44.993078%2C53.167108&panorama%5Bdirection%5D=204.983779%2C3.169740&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C65.462027

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