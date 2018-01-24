Пензу и Саранск во время ЧМ-2018 свяжет дополнительный транспорт

По поручению губернатора Ивана Белозерцева, Пензу и Саранск во время Чемпионата мира по футболу свяжет дополнительный транспорт. Планируется, что будут ходить автобусы и электрички.

Губернатор нацелил подчиненных на более широкое освещение процессов, связанных с проведением мундиаля.

«Пока работа с населением организована недостаточно. Нужно объяснять людям, как купить билет на игры, как оформить паспорт болельщика, какая работа сейчас ведется. На местах проведения массовых мероприятий нужно разместить баннеры, дать информацию в СМИ, оформить информационные стенды в учебных заведениях», — подчеркнул Иван Белозерцев.

По данным «Оргкомитет Россия-2018», команды-участницы Чемпионата мира по футболу FIFA осуществили свой выбор тренировочных баз, которые организовали в 64 городах России. Пенза не вошла в их число. Однако, в соответствии с регламентом Чемпионата, сборные могут в любой момент поменять базу.

Кроме того, территориальная близость Пензы и Саранска, где будут проходить игры, означает высокую вероятность посещения региона туристами, сообщает пресс-центр регионального правительства. В связи с этим губернатор дал поручение детально продумать культурную программу для жителей и гостей региона на время Чемпионата.

«Нужно посмотреть, команды каких стран когда играют, и в соответствии с этим выстраивать программу в учреждениях культуры Пензы. Если мы предложим несколько вариантов, это станет для зрителей хорошей возможностью познакомиться с культурой разных народов. Это дополнительные организационные усилия, но и новая возможность привлечения туристов, которые, если им у нас понравится, потом вернутся сюда уже с близкими и друзьями. Не надо подходить к этому формально, нужны творчество и инициатива», — сказал глава региона.