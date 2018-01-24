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Пензенские студенты участвуют в образовательном форуме в Казани

24 января в 16:01 294 просмотра
«Вместе вперед!» (16+), который открылся в Казани 24 января.

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Члены студенческих клубов Пензенского государственного университета представляют область на образовательном форуме «Вместе вперед!» (16+), который открылся в Казани 24 января.

Одной из ключевых тем форума — развитие студенческих клубов в России. Также на мероприятии пройдет обширная образовательная программа «Россия — страна возможностей», в которой примут участие около 1000 человек из 38 регионов.

От Пензенской области на форум приехали 40 студентов. Им предстоит обменяться опытом и наладить партнерские связи с клубами разных вузов страны. Для участников запланированы встречи с общепризнанными экспертами на темы спорта, патриотизма, творчества, науки, медиа и IT-технологий.

Кроме того, студенты разберут проблемы своих объединений с экспертами, наметят планы для эффективной деятельности и разработают траекторию развития творческого и интеллектуального сообщества, сообщает пресс-центр регионального правительства.


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