Белозерцев: Мы гордимся нашими студентами

Губернатор Иван Белозерцев принял участие в торжественном мероприятии по случаю Дня российского студенчества в Пензенском государственном университете.

Приветствуя студентов и преподавателей, глава региона отметил, что на протяжении многих веков молодежь является движущей силой развития общества.

«Низкий поклон нашей императрице Елизавете, которая в этот день подписала указ об учреждении университета в России, которая думала о будущем страны и понимала, что государство может развиваться только тогда, когда есть образованная, умная, профессиональная молодежь.

Сейчас в ПГУ и других вузах создана хорошая материальная база, работает достойный профессорско-преподавательский состав, который дает вам необходимые знания. Мы гордимся нашими студентами, которые являются победителями областных, всероссийских, европейских и мировых олимпиад», — отметил Иван Белозерцев.

За хорошие показатели в учебе, научной работе и активное участие в общественной жизни университета глава региона вручил благодарственные письма отличившимся студентам и магистрам, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Вы — счастливые люди, потому что вы молоды, у вас все впереди. Желаю вам получить необходимые знания для развития области и страны», — сказал Иван Белозерцев.

В завершение вместе с руководством вуза и студентами губернатор принял участие в праздничных гуляниях и спортивных состязаниях.