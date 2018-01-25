«МегаФон» признали лидером в России по скорости интернета

Пользователи самого популярного приложения для измерения скорости мобильного интернета Speedtest от компании Ookla проанализировали результаты замеров в сетях 4G. Лидером в России был признан «МегаФон».

По результатам тестов скорости, проведенных российскими пользователями, «МегаФон» стал оператором с наилучшим мобильным интернетом 4G, заняв первую позицию по скорости загрузки данных на устройство — 25,04 Мбит/с.

«Мы с удовольствием признаем, что у «МегаФона» — самая быстрая мобильная сеть в России, на основе нашего анализа тестов скоростей, которые делали сами пользователи. Эта награда является свидетельством исключительной производительности «МегаФона», — отметил исполнительный вице-президент Ookla Джейми Стивен.

В исследовании по России компания Ookla проанализировала данные более 7 миллионов 500 тысяч тестов скорости через сети всех операторов с 1 миллионом 500 тысячами устройств с поддержкой LTE.

В сети пензенского «МегаФона» количество мобильных устройств с поддержкой 4G за год к концу третьего квартала 2017 года выросло в 1,4 раза.

По данным Роскомнадзора, с начала 2017 года количество базовых станций, использующих технологию 4G/LTE, в России увеличилось на 45%. «МегаФон» лидирует как по числу базовых станций стандарта 4G/LTE (более 60 000), так и по числу действующих станций всех сетей (более 200 000).

«Объем потребляемого трафика стремительно растет, российские пользователи становятся все более требовательными к скорости интернета на своем смартфоне. Российский рынок мобильной передачи данных — один из самых развитых в мире, и это, в том числе, заслуга «МегаФона». Мы рады, что нас оценили миллионы людей, которые ежедневно используют Speedtest. Спасибо за доверие, мы двигаемся дальше. Сегодня мы предлагаем сервисы и тарифы, которые основаны на собственных предпочтениях абонентов и наш быстрый мобильный интернет позволяет использовать все преимущества и потенциал цифровых возможностей», — сказал коммерческий директор компании «МегаФон» Влад Вольфсон.

Компания Ookla, создатель сервиса Speedtest, является мировым лидером в области тестирования и анализа интернета. Сервис тестирования скоростей интернета Speedtest является наиболее точным способом измерения производительности и диагностики сетей. Speedtest предоставляет независимый взгляд на скорость и качество мобильных и фиксированных широкополосных подключений. Миллионы пользователей сделали Ookla Speedtest приложением № 1 для тестирования скорости интернета, и ему ежедневно доверяют профессионалы отрасли.