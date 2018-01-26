Житель Колышлейского района отсудил у РЖД 120 тыс руб за травму

Житель Колышлейского района Пензенской области отсудил у РЖД компенсацию за то, что стал инвалидом после травмы на путях.

Как сообщает пресс-служба областного суда, в 20 часов 26 декабря 2003 года в поселке Колышлей молодой человек опоздал на электричку и пошел пешком по тропинке вдоль железной дороги. Примерно на середине пути он попал под поезд. Как все произошло, 19-летний парень не помнил, так как потерял сознание, в себя пришел уже в реанимации после операции. Ему ампутировали ноги, из-за этого он не может работать и вести активный образ жизни.

Молодой человек просил суд взыскать с РЖД компенсацию — один миллион рублей и судебные расходы.

Представитель компании посчитал, что невозможно установить, где именно пострадал молодой человек, железнодорожная травма это или нет, он отметил, что парень был пьян.

Суд удовлетворил требования пострадавшего, но при определении размера компенсации учел, что молодой человек не соблюдал осторожность в зоне повышенной опасности. В итоге сумма компенсации составила 120 тысяч рублей и траты на судебные расходы.

Обе стороны не согласились с решением суда и подали апелляцию, которая осталась без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу 23 января.