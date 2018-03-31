Австралийские ученые заявили, что душевное равновесие напрямую зависит от количества времени, проведенного человеком в социальных сетях. По данным исследования, людям стоит меньше использовать компьютер в общении, сообщает телеканал «360».

Психологи изучили поведение человека, который любит пользоваться соцсетями. Как выяснилось, при отказе от Facebook или Instagram всего на несколько дней у таких людей снижается уровень стресса.

Даже при коротком перерыве в общении посредством соцсетей ученые отмечали существенное снижение выработки гормона стресса — кортизола. Сами участники эксперимента признались, что страдали без привычного общения, испытывая в первые дни настоящие признаки «ломки» — раздражительность и неспособность к концентрации внимания.

Ученые порекомендовали обязательно делать перерывы в пользовании социальными сетями, сформировав некие циклы в расписании. Это даст возможность не растерять друзей, но и убережет от сильного стресса, который может стать причиной серьезных заболеваний.