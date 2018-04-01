В мэрии Пензы прокомментировали информацию об отмене маршрута № 30

В « Жалобную книгу » ИА «Пенза-Пресс» обратились обеспокоенные горожане. По их словам, обсуждается вопрос закрыть автобусный маршрут № 30.

«По городу ходят разговоры, что с 1 апреля отменяется автобусный маршрут № 30. Если это делается из-за дублирования маршрута автобусом № 130, то можно один из них пустить по пр. Победы. Пожалуйста, не отменяйте маршрут», — попросила женщина.

Ее поддержал и другой горожанин.

«Конечно, нельзя отменять маршрут № 30, утром в № 130 толпа ужасная, и так транспорта в нашем городе не так и много», — отметил он.

В горадминистрации на запрос информагентства ответили, что отмена маршрута не планируется. Дело в том, что свидетельство об осуществлении перевозок истекло и будут проведены торги по определению нового.