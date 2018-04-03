Онлайн-брифинг на тему: «Диспансеризация по полису ОМС»

В ИА «Пенза-Пресс» 6 апреля с 12 до 13 часов пройдет онлайн-брифинг (0+) с директором ТФОМС Пензенской области Еленой Аксеновой.

Елена Александровна ответит на вопросы, касающиеся диспансеризации населения по полису ОМС.

Вопросы можно присылать заранее и во время брифинга на электронную почту редакции penzapress@yandex.ru или оставлять в комментариях ниже.