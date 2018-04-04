Ученые выяснили, почему люди склонны переплачивать за вкусную еду

Исследователи определили, что за вкусную еду люди готовы платить большую цену, чем она стоит на самом деле, сообщает телеканал « 360 ». В ходе эксперимента ученые просили участников контрольной группы оценивать тот или иной продукт.

Несмотря на внутренние установки, у любого человека может спонтанно возникать тяга получить что-либо, и особенно какую-нибудь вкусную еду. Далеко не всегда такое искушение объясняется чувством голода, нередко в этих случаях срабатывает психологический механизм. Такое явление, к слову, распространяется и на вредные привычки, например, желание выпить или выкурить сигарету даже у того, кто давно прекратил это делать.

Исследователи поставили цель — изучить эту особенность поведения. Для этого они показывали добровольцам шоколад, кукурузные чипсы и газировку. Каждому назначался продукт, которому он отдавал предпочтение. После этого испытуемых просили оценить собственное желание, сопоставив его со шкалой, а следом назвать цену, которую они готовы отдать за получение лакомства. Кроме того, за четыре часа до эксперимента людям запретили есть.

Спустя несколько минут после первых замеров испытуемых снова просили озвучить собственные оценки, а затем предлагали им более полезный для здоровья продукт. Выяснилось, что после продолжительных размышлений участник эксперимента были готовы заплатить большую стоимость, которая в среднем превышала их первую оценку на 35%. Во всех случаях подобная статистика наблюдалась, когда испытуемый оценивал продукты, к которым испытывал склонность.