Делаем из яиц мультгероев вместе с ребенком. Мастер-класс
«Концертник». В «Захвате» мы давали людям свободу выражения. Интервью с А. Грушкиным
Рецензия на книгу «Человек, рисующий синие круги»
Онлайн-брифинг на тему: «Диспансеризация по полису ОМС»
Вам будет интересно
Наши новости
В Череповец прибудут столичные трамваи
В Москве в крупном ТЦ вспыхнул пожар, эвакуировано 300 человек
В Саратовской области планируют запустить модель корабля Гагарина
Ученые выяснили, почему люди склонны переплачивать за вкусную еду
Минсельхоз запустит роботов-исследователей на российские пашни
Народные дружины начнут проверять опасный контент в СМИ и соцсетях
Российские ученые выяснили влияние иммунитета на память и интеллект
В школах Череповца отменили массовые мероприятия
В Саратове открыли памятник Лидии Руслановой
В Минобрнауки прокомментировали призыв отменить ЕГЭ

Израиль требует денег от РПЦ — СМИ

4 апреля в 16:16 266 просмотров
, кроме молитвенных домов. Как эти действия вписываются в концепцию борьбы Запада с Русской православной церковью, выяснили журналисты РЕН ТВ.

" data-title="Израиль требует денег от РПЦ — СМИ — Пенза-пресс, рунет за день">

Израильские власти решили обложить налогами все церковные постройки, кроме молитвенных домов. Как эти действия вписываются в концепцию борьбы Запада с Русской православной церковью, выяснили журналисты РЕН ТВ.

Храмы и гостиницы Русской православной церкви в Иерусалиме, принимающие по 5 000 паломников ежедневно, и даже монастырские кельи будут обложены налогом. Счет идет на миллионы долларов, но с этим придется смириться: без оплаты имущество будет арестовано.

«Церковь просто не в состоянии заплатить эти налоги, потому что муниципалитет Иерусалима — мэрия — требует, чтобы были оплачены все годы с 1948-го, с момента образования государства Израиль. Это баснословные деньги», — прокомментировал диакон Русской Духовной Миссии в Иерусалиме Роман Гультяев.

Решение мэрии Иерусалима угрожает самой работе РПЦ на Святой земле. История с налогами и провокации могут оказаться частью плана борьбы с Русской православной церковью, развернутого на Западе.

Напомним, в 2016 году Европарламент принял резолюцию, в которой среди главных врагов постхристианского Западного мира называется Русская православная церковь. По мнению авторов документа, она «представляет опасность», так как «может посеять сомнения и рознь между странами ЕС».

«Они понимают, что православие — это не просто какая-то личная, частная вера. Православие объемлет собой все: политику, экономику, так называемую личную жизнь, культуру, информационную сферу. Православие — это система, которая для каждой сферы человеческой жизни имеет свои законы, очень часто радикально расходящиеся с законами демократии или рынка», — рассказал протоиерей Всеволод Чаплин.

Почему православие в качестве национальной идеи РФ стало проблемой для Запада, покажет РЕН ТВ в новом документальном проекте «Сила в правде: русские».

Смотрите новый документальный проект «Сила в правде: русские» (16+) в пятницу, 6 апреля, в 21.00 на РЕН ТВ.


Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...