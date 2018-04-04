Храмы и гостиницы Русской православной церкви в Иерусалиме, принимающие по 5 000 паломников ежедневно, и даже монастырские кельи будут обложены налогом. Счет идет на миллионы долларов, но с этим придется смириться: без оплаты имущество будет арестовано.



«Церковь просто не в состоянии заплатить эти налоги, потому что муниципалитет Иерусалима — мэрия — требует, чтобы были оплачены все годы с 1948-го, с момента образования государства Израиль. Это баснословные деньги», — прокомментировал диакон Русской Духовной Миссии в Иерусалиме Роман Гультяев.



Решение мэрии Иерусалима угрожает самой работе РПЦ на Святой земле. История с налогами и провокации могут оказаться частью плана борьбы с Русской православной церковью, развернутого на Западе.



Напомним, в 2016 году Европарламент принял резолюцию, в которой среди главных врагов постхристианского Западного мира называется Русская православная церковь. По мнению авторов документа, она «представляет опасность», так как «может посеять сомнения и рознь между странами ЕС».



«Они понимают, что православие — это не просто какая-то личная, частная вера. Православие объемлет собой все: политику, экономику, так называемую личную жизнь, культуру, информационную сферу. Православие — это система, которая для каждой сферы человеческой жизни имеет свои законы, очень часто радикально расходящиеся с законами демократии или рынка», — рассказал протоиерей Всеволод Чаплин.



Почему православие в качестве национальной идеи РФ стало проблемой для Запада, покажет РЕН ТВ в новом документальном проекте «Сила в правде: русские».

Смотрите новый документальный проект «Сила в правде: русские» (16+) в пятницу, 6 апреля, в 21.00 на РЕН ТВ.