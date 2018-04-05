В рамках акции новые абоненты компании смогут подключить до 15 июня вместе с антивирусом высокоскоростной интернет или пакет услуг, включающий «Интерактивное ТВ» и «Домашний Интернет», со скидкой от 20 до 30%. Лицензия на антивирус предоставляется на все время пользования акционными предложениями.

Абоненты компании, которые уже используют интернет, могут стать участниками акции и получить антивирус в пакете с «Интерактивным ТВ». Для подключения услуг необходимо оборудование. Роутер и ТВ-приставку клиенты могут купить по минимальной цене.

«Хакерские атаки в последнее время приобретают масштабы эпидемии. Вирусы-вымогатели парализуют работу не только крупных корпораций. От их воздействия страдают обычные люди, которым с каждым годом становится все труднее в одиночку бороться с интернет-мошенничеством. Для провайдеров наступило время активной фазы в этой борьбе. Наш ответ в решении проблем интернет-безопасности для клиентов — новое предложение компании с надежной защитой от киберугроз. С ним наши абоненты смогут спокойно пользоваться веб-сервисами, не беспокоясь об уязвимости домашних устройств», — пояснил заместитель директора макрорегионального филиала «Волга» компании «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом Антон Назаровский.

В рамках акции (18+) «Ростелеком» предлагает подключить в комплекте с пакетами один из двух вариантов антивирусного лицензионного программного обеспечения. Это Kaspersky Anti-Virus — базовая защита от вредоносных программ для одного персонального устройства — и Kaspersky Internet Security с расширенным набором функций для двух устройств: с защитой персональных и финансовых данных, родительским контролем и другими возможностями.

По мнению Антона Назаровского, антивирусные программы должны быть в каждом доме, где есть интернет. Новым абонентам гораздо удобнее подключить лицензионное антивирусное обеспечение в пакете услуг с хорошей скидкой и единым счетом.

Абоненты, выбравшие пакет с «Интерактивным ТВ» и «Домашним интернетом», получат от компании бонус — сервис «Управление просмотром» (пауза, перемотка, запись, архив передач) на 12 месяцев.

Оставить заявку на подключение услуг с антивирусной защитой персональных устройств клиенты компании могут на сайте, в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» или по бесплатному телефону: 8 800 1000 800.