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С кузнецкого «Гиганта» требовали долг начала 90-х

5 апреля в 14:27 142 просмотра

В Арбитражный суд Пензенской области с иском о взыскании задолженности с сельхозпредприятия обратилось финансовое управление Кузнецкого района. Оно пыталось вернуть деньги по выданному в начале 90-х кредиту.

Согласно материалам дела, в 1992—1994 годах колхоз «Гигант» получил централизованный кредит в 755 262 рублей. 9 июля 2001 года его правопреемнику, сельскохозяйственному производственному кооперативу «Гигант», в соответствии с распоряжением главы администрации района, списали задолженность в 56 300 рублей: основной долг — 28 150 руб., проценты на погашение дефицита бюджета — 28 150 рублей.

Непогашенными остались 755 262 рублей. Эти деньги в рамках ранее принятых обязательство перед областным бюджетом в казну перечислило финуправление Кузнецкого района.

Однако предъявить претензии сельхозпредприятию чиновники решили только в 2017 году. За это время (с 23 октября 2010 года по 9 октября 2017 года) к основному долгу прибавились проценты — 479 324,28 рублей.

Представитель «Гиганта» не оспаривал факт получения кредита, однако в удовлетворении иска просил отказать, так как истек срок исковой давности. Суд встал на его сторону.


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