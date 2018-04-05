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В России может значительно увеличится улов трески

5 апреля в 15:15 270 просмотров
(ОДУ) трески в Дальневосточном бассейне — лимит будет повышен с первоначальных 60 до 80 тыс. тонн. Как отметили «Аргументы Недели», такое решение вызвано увеличением миграции этой рыбы в российские воды.

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Рыболовство планирует значительно повысить общий допустимый улов (ОДУ) трески в Дальневосточном бассейне — лимит будет повышен с первоначальных 60 до 80 тыс. тонн. Как отметили «Аргументы Недели», такое решение вызвано увеличением миграции этой рыбы в российские воды.

Тихоокеанская треска обитает в северной части Тихого океана: в Беринговом, Охотском и Японском морях. Она имеет более крупную и широкую голову по сравнению с атлантической треской. При этом размеры рыбы мельче. Ее максимальная длина — 120 см, а обычно — 45−90 см, вес — до 22,7 килограммов.

Предложенные корректировки увеличения ОДУ тихоокеанской трески были поддержаны специалистами на заседании совета директоров отраслевых научно-исследовательских институтов. В результате общий допустимый улов этой рыбы на Дальнем Востоке вырастет сразу на 33%. В частности, в Западно-Беринговоморской зоне объем предлагается увеличить до 66, 3 тыс. тонн, в Чукотской зоне — до 13, 7 тыс. тонн. При этом допускается перераспределение общих допустимых уловов между зонами без превышения суммарного объема. Также участники встречи рассмотрели предложения по корректировке общих допустимых уловов по гребенчатой креветке, крабам и трубачу.

№ 13 (606) от 5 апреля [ «Аргументы Недели «]

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B4-591699/

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