В России может значительно увеличится улов трески

Рыболовство планирует значительно повысить общий допустимый улов (ОДУ) трески в Дальневосточном бассейне — лимит будет повышен с первоначальных 60 до 80 тыс. тонн. Как отметили « Аргументы Недели », такое решение вызвано увеличением миграции этой рыбы в российские воды.

Тихоокеанская треска обитает в северной части Тихого океана: в Беринговом, Охотском и Японском морях. Она имеет более крупную и широкую голову по сравнению с атлантической треской. При этом размеры рыбы мельче. Ее максимальная длина — 120 см, а обычно — 45−90 см, вес — до 22,7 килограммов.

Предложенные корректировки увеличения ОДУ тихоокеанской трески были поддержаны специалистами на заседании совета директоров отраслевых научно-исследовательских институтов. В результате общий допустимый улов этой рыбы на Дальнем Востоке вырастет сразу на 33%. В частности, в Западно-Беринговоморской зоне объем предлагается увеличить до 66, 3 тыс. тонн, в Чукотской зоне — до 13, 7 тыс. тонн. При этом допускается перераспределение общих допустимых уловов между зонами без превышения суммарного объема. Также участники встречи рассмотрели предложения по корректировке общих допустимых уловов по гребенчатой креветке, крабам и трубачу.

№ 13 (606) от 5 апреля [ «Аргументы Недели «]