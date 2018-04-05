С мебельной компании «Комфорт» потребовали 1,1 млн рублей за капремот

С пензенской мебельной компании «Комфорт» требуют взыскать 1 130 190 руб. 82 коп. долга по взносам за капремонт.

С соответствующим иском в Арбитражный суд Пензенской области обратилась управляющая компания «Альфа». В материалах дела отмечается, что 993 272,42 руб. — это долг по взносам с 1 ноября 2014 года по 30 июня 2017-го, а 132 268,45 руб — неустойка.

По данным управляющей компании, средства на капремонт решением общего собрания жильцов формируются на спецсчете регионального оператора.

«Согласно протоколу собрания собственников помещений в МКД, расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Леонова, д. 37, собственники приняли решение выбрать способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете регионального оператора, определить владельцем специального счета регионального оператора (Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области)», — отмечается на сайте суда.

Однако представитель мебельной компании, которой в доме принадлежит 4474, 2 кв. м, в суде заявил, что о проведении собрания не извещался. Но в суде доказали, что решение собрания жильцов действительно.

Также ответчик заявил о несоблюдении порядка досудебного урегулирования спора. Но эти доводы суд отклонил.

В итоге Арбитражный суд признал требования управляющей компании обоснованными. Мебельная компания пыталась оспорить решение в 11 арбитражном апелляционном суде, но тот оставил жалобу без удовлетворения.