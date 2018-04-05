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С мебельной компании «Комфорт» потребовали 1,1 млн рублей за капремот

5 апреля в 15:59 310 просмотров
«Комфорт» требуют взыскать 1 130 190 руб. 82 коп. долга по взносам за капремонт.

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С пензенской мебельной компании «Комфорт» требуют взыскать 1 130 190 руб. 82 коп. долга по взносам за капремонт.

С соответствующим иском в Арбитражный суд Пензенской области обратилась управляющая компания «Альфа». В материалах дела отмечается, что 993 272,42 руб. — это долг по взносам с 1 ноября 2014 года по 30 июня 2017-го, а 132 268,45 руб — неустойка.

По данным управляющей компании, средства на капремонт решением общего собрания жильцов формируются на спецсчете регионального оператора.

«Согласно протоколу собрания собственников помещений в МКД, расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Леонова, д. 37, собственники приняли решение выбрать способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете регионального оператора, определить владельцем специального счета регионального оператора (Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области)», — отмечается на сайте суда.

Однако представитель мебельной компании, которой в доме принадлежит 4474, 2 кв. м, в суде заявил, что о проведении собрания не извещался. Но в суде доказали, что решение собрания жильцов действительно.

Также ответчик заявил о несоблюдении порядка досудебного урегулирования спора. Но эти доводы суд отклонил.

В итоге Арбитражный суд признал требования управляющей компании обоснованными. Мебельная компания пыталась оспорить решение в 11 арбитражном апелляционном суде, но тот оставил жалобу без удовлетворения.

Фотография: скриншот https://yandex.ru/maps/49/penza/?mode=search&text=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2037&sll=44.985914%2C53.219096&sspn=0.019655%2C0.006980&ll=44.986192%2C53.219193&z=16&panorama%5Bpoint%5D=44.985345%2C53.218952&panorama%5Bdirection%5D=51.301375%2C2.479282&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C60.831952

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