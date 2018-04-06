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В Пензенской области 18 малых сел смогут выйти в интернет по Wi-Fi

6 апреля в 10:31 346 просмотров
«Ростелеком» в рамках госпрограммы по устранению цифрового неравенства (УЦН) ввел в эксплуатацию 18 точек доступа Wi-Fi в малых селах и деревнях Нижнеломовского и Белинского районов Пензенской области.

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«Ростелеком» в рамках госпрограммы по устранению цифрового неравенства (УЦН) ввел в эксплуатацию 18 точек доступа Wi-Fi в малых селах и деревнях Нижнеломовского и Белинского районов Пензенской области.

До каждого населенного пункта проложена волоконно-оптическая линия связи. Общая протяженность оптики составила 240 км. Всего в регионе действует 81 точка доступа в интернет.

«Жители сел получили возможность наравне с горожанами проводить интернет-платежи, пользоваться государственными услугами в электронном виде в медицине, образовании, в сфере социальной защиты или общаться в социальных сетях. Доступ к информационным ресурсам в точках доступа предоставляется бесплатно», — сказал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

Для выхода в интернет необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете «Ростелекома».

В рамках проекта УЦН точки доступа в интернет появятся еще в 147 населенных пунктах области с численностью населения от 250 до 500 человек. Проект реализуется в рамках оказания универсальных услуг связи по договору с Федеральным агентством связи. Распоряжением правительства РФ «Ростелеком» с 2014 года назначен оператором универсальных услуг связи на всей территории страны.

Кроме строительства и эксплуатации точек доступа Wi-Fi, «Ростелеком» обеспечивает работу почти 148 тыс. универсальных таксофонов, из них в Пензенской области — 1529. С 1 января компания отменила плату за местные телефонные соединения с таксофонов универсальной услуги связи. Таким образом, у всех пользователей появилась возможность звонить родственникам и друзьям в соседнюю деревню, в сельскую администрацию или фельдшерский пункт без поминутной оплаты и без таксофонной карты. С таксофонов круглосуточно и бесплатно можно позвонить в экстренные оперативные службы, такие звонки составляют около четверти общего трафика.

В проект УЦН в 2018 году вошли населенные пункты: Балкашино, Верхние Поляны, Калдусы, Камынино, Кевдо-Вершина, Корсаевка, Пичевка, Сулак, Тархово, Чернышево, Ширяево, Волженка, Ива, Лещиново, Мичкасские Выселки, Овчарное, Прянзерки, Сорокино.


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