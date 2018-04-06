В Пензенской области растет количество животных, заболевших бешенством

В Пензенской области осложнилась эпизоотическая ситуация по бешенству. За первые три месяца специалисты выявили 19 случаев у животных.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, в области зарегистрировано семь случаев бешенства у лисиц, девять — у собак, три — у кошек. Больных животных нашли на территории 13 муниципальных образований, в том числе троих — в Бессоновском районе, по два — в Лунинском, Шемышейском, Тамалинском, Городищенском районах, одного — в Пензе.

Специалисты прогнозируют дальнейший рост заболеваемости бешенством животных на территории Пензенской области. Это означает повышение риска контактов жителей региона с источниками этого опасного инфекционного заболевания.

В ведомстве пояснили, что необходимо четко помнить и неукоснительно выполнять правила профилактики бешенства и мероприятий при укусах (ослюнениях), нанесенных животными. Бешенство — это смертельное заболевание.

Каждый житель области, на которого напало животное (не имеет значения, домашнее оно, безнадзорное, сельскохозяйственное или дикое), должен обратиться за медицинской помощью. Для передачи вируса от больных животных достаточно ослюнения, ссадины, царапины.

В управлении Роспотребнадзора напомнили, что бешенство у животных может протекать как в буйной форме, так и в тихой. То есть домашние животные либо становятся агрессивными, прячутся по углам и грызут несъедобные предметы, либо начинают вести себя нетипично смирно, а затем подкрадываются к человеку и нападают.

Дикие животные, заболевшие бешенством, теряют инстинкт самосохранения и чувство страха перед человеком.