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Пензенский фестиваль вошел в топ-10 культурных событий весны

6 апреля в 13:57 328 просмотров
«ТурСтат» по результатам анализа популярности весенних фестивалей составило рейтинг самых интересных культурных событий России. Пензенская «Золотая провинция» вошла в десятку лучших.

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Аналитическое агентство «ТурСтат» по результатам анализа популярности весенних фестивалей составило рейтинг самых интересных культурных событий России. Пензенская «Золотая провинция» вошла в десятку лучших.

Театральный фестиваль «Золотая провинция» в Пензенской области вошел в первую десятку популярных у туристов культурных событий весны 2018 года, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Здесь также оказались фестиваль «Московская весна A Cappella» (16+), фестиваль балета Dance Open (12+) в Санкт-Петербурге, музыкальный фестиваль «Весна в Клину» (12+), кинофестиваль «Красногорский» (12+) в Московской области и другие мероприятия.

Всероссийский фестиваль театральных коллективов «Золотая провинция» (12+) — ежегодный, в этом году он пройдет с 9 по 13 апреля в Кузнецке.


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