Пензенцев приглашают на масштабную высадку саженцев (видео)

Председатель кооператива «Земляничный» Виктор Небога приглашает всех желающих принять участие в посадке деревьев в микрорайоне Заря. Совместная акция с участниками движения «Зеленая волна» намечена на конец апреля (0+).

Виктор Небога вместе с внуком собрал осенью 2000 желудей. Из маленького плода вырастит огромный дуб, говорит пензенец, правда, для этого потребуется ни один десяток лет. А пока комната заставлена небольшими пластиковыми емкостями, в которых на протяжении нескольких недель буквально на глазах растут будущие лесные великаны.

Идея создания дубового питомника у председателя кооператива «Земляничный» зародилась семь лет назад, когда он решил создать зону для отдыха и занятия спортом в микрорайоне Заря. Сегодня парк «Дружба» — это аллея Полярников, появившаяся там, в конце 2016 года, пруд и дендрарий, который насчитывает примерно 7500 деревьев. На территории в 30 гектаров Виктор высаживает клен, липу, сосну, березу, катальпу. Есть уже и несколько дубов.

«Все знают, что в «Тарханах» дуб посадил Лермонтов. Вот его уже давно нет, прошло два века, а дерево все стоит. Нас не будет, зато внук мой придет и скажет, что это дед посадил. Знаю уже наперед, что так оно и будет», — сказал Виктор Небога.

Очередную масштабную высадку саженцев он запланировал на 21 и 28 апреля. Помощников ждут по адресу: улица Земляничная, 18. Каждому, кто примет участие в зеленой акции, энтузиаст обещает подарить саженец дуба, сообщает телеканал «Экспресс».