Кувайцев проверил, как строят ливневку в Кривозерье

В настоящее время на объекте завершен монтаж резервуара-накопителя. На следующей неделе планируется выполнить его послойную засыпку и приступить к разработке котлована под очистные сооружения.

«Видна положительная динамика. Темп хороший, главное — не сбавлять», — призвал мэр.

Напомним, улица Кривозерье включена в проект «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год. Благодаря строительству ливневой канализации отвод воды будет обеспечен не только с приусадебных участков, но также с проезжей части.