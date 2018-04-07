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Кувайцев проверил, как строят ливневку в Кривозерье

7 апреля в 17:59 332 просмотра

7 апреля мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил стройплощадку ливневой канализации в районе ул. Кривозерье.

В настоящее время на объекте завершен монтаж резервуара-накопителя. На следующей неделе планируется выполнить его послойную засыпку и приступить к разработке котлована под очистные сооружения.

«Видна положительная динамика. Темп хороший, главное — не сбавлять», — призвал мэр.

Напомним, улица Кривозерье включена в проект «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год. Благодаря строительству ливневой канализации отвод воды будет обеспечен не только с приусадебных участков, но также с проезжей части.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_vidna_polozhitelnaya_dinamika/

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