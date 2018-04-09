Почти 300 тысяч потратит пензенский облсуд на покупку костюмов из шерсти

На сайте госзакупок размещен заказ на пошив и поставку женского форменного обмундирования для пензенского облсуда. За 275 тысяч рублей должны сшить 25 костюмов (стоимость одного — 11 тысяч).

В техническом задании указано, что это должен быть двубортный пиджак из полушерсти синего цвета с шестью форменными вызолоченными пуговицами, застегивающийся на две пуговицы до перегиба лацкана.

«Воротник — отложной. Рукава втачные, двухшовные, боковые карманы прорезные без клапанов, под углом. На левой стороне груди — карман с листочкой. Воротник, борта, клапаны, листочка обработаны в чистый край. По краю воротника, лацкана, борта, клапана, низу пиджака проложена строчка — «вспушка».

Юбка из полушерсти — синего цвета, прямая, двухшовная. На переднем полотнище юбки — две вытачки по талии. На заднем полотнище — четыре вытачки по талии, посередине — однострочная складка со шлицей», — отмечается в документации.

Костюмы будут от 42 размера до 54.