Белозерцев призвал не затягивать работы по благоустройству территории у Спасского собора

По словам подрядчика Александра Филиппова, бригады приступают к облицовке колокольни и цоколя. Работы должны завершить летом.

«Нужно активнее и быстрее приступать. Если человека три-четыре будут работать, то, конечно, они уйдут в июнь-месяц, если поставить две бригады, быстрее дело пойдет», — заместил глава региона.

Особое внимание участники совещания уделили подведению инженерных сетей. По словам Александра Филиппова, отопление уже есть, остались водопровод и канализация. На подведение сетей нужно порядка 6,5 млн рублей. Иван Белозерцев поручил представителям власти взять ситуацию на контроль.

«Нам нужно водопроводные сети и канализационные сделать до того, как мы приступим к активной фазе благоустройства», - подчеркнул он.

Главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе сообщил, что проект благоустройства выполнен на территорию всего квартала, ограниченного улицами К. Маркса — Кирова — Лермонтова — Советской. Проект передан на экспертизу.

«Вы там предложили очень дорогой материал, это неправильно», — заметил губернатор.

Леонид Иоффе ответил, что во время экспертизы в проект внесут коррективы, в том числе — по используемым материалам. Он добавил, что в проект добротный, в нем предусмотрено армирование, подпорные стенки, вечерняя подсветка, полив газонов, уличная мебель (скамейки и урны) и так далее. Глава региона призвал не затягивать и как можно быстрее приступать к работам.

«Компания работы проводит качественно. Это один из главных подрядчиков пензенских. Проекты все есть, часть средств есть на счету, но этого недостаточно. Надо будет епархии и власти обращаться к гражданам. Все вносимые деньги контролируются втройне — и властью, и епархией, и общественностью во главе со Светланой Пинишиной и Александром Еремкиным. Здесь каждая копейка контролируется. Без экспертизы ни один вид работ не проводим, все очень строго. Задача состоит в том, чтобы в сентябре закончить внутренние работы штукатурно-малярные и к сентябрю закончить благоустройство территории», — подчеркнул Иван Белозерцев.