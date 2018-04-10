Леонид Левин обсудил с депутатами способы защиты информации в соцсетях

Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин провел расширенное заседание Комитета Госдумы на тему «Регулирование социальных сетей и обеспечение прав их пользователей».

В ходе мероприятия участники рассмотрели законопроект «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», направленный на создание механизма оперативного пресечения распространения противоправной информации в социальных сетях.

«Классическая модель СМИ, в том числе — онлайн СМИ теряет значимость для современного общества. Граждане все более предпочитают социальные сети и мессенджеры для того, чтобы получать новости и делиться ими», — отметил Леонид Левин.

Он подчеркнул, что принципиальная позиция Комитета заключается в том, что любые предлагаемые меры и решения не должны ограничивать базовые конституционные принципы свободы слова и распространения информации.

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить обсуждать в социальных сетях темы террора, религии и наркотиков.

Заместитель Председателя ГД Петр Толстой подчеркнул, что законопроект не направлен на ограничение свободы слова или права граждан на самовыражение на любых площадках в социальных сетях и мессенджерах.

Он рассказал, что в некоторых странах за распространение недостоверной информации в социальных сетях грозит до шести лет ограничения свободы.

«Тот вариант, который сегодня рассматривается, на мой взгляд, крайне мягкий и крайне гуманный», — отметил Петр Толстой.

«Законопроект, который мы сегодня обсудили, отражает существующую в обществе обеспокоенность тем, что социальные сети могут оказывать существенное влияние на настроения широкого круга пользователей, способствуя распространению новостей из непроверенных источников. Регулирование социальных сетей ни в коем случае не должно превратиться в инструмент для наказания рядовых граждан — тех, кто, не имея злого умысла, просто перепечатали фейки. Очевидно, что решение проблемы фейковых новостей невозможно без участия администраций самих социальных сетей», — подчеркнул Леонид Левин.

В завершение заседания председатель Комитета Госдумы предложил всем присутствующим и другим заинтересованным лицам направить свои предложения по совершенствованию законопроекта в адрес Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, сообщает пресс-служба общественной приемной депутата.