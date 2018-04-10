В Пензе сильные школы объединят со слабыми

В Пензе идет создание комплекса школ, в рамках которого сильные учреждения образования объединяют с менее успешными по показателям успеваемости.

«Горадминистрация приняла решение пойти по пути создания комплекса школ. К учреждениям, которые первые в списках по успеваемости, присоединяются школы, которые идут последними в нем. Это позволит предоставить детям из отстающих школ возможность получать улучшенное обучение. Такой опыт уже был: малокомплектную школу в поселке Лесной объединили со школой № 66», — рассказал на заседании постоянной комиссии Гордумы начальник городского управления образования Юрий Голодяев.

Он добавил, что несколько лет назад объединили школы № 68 и 15.

«В здании бывшей школы № 15 занимаются младшеклассники, а в № 68 — средние и старшие классы. Объединение предоставляет учащимся больше возможностей. Мероприятия не затронут ни детей, ни родителей. Все останутся в своих классах со своими же учителями», — пояснил Юрий Голодяев.