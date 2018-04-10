В лагерь «Романтик» предложили отправлять пенсионеров

«Что делать с «Романтиком»? Корпуса стоят, может, пенсионеров направлять?» — сказал депутат Виктор Воробьев.

По словам вице-мэра Владимира Попкова, сейчас проектно-сметная документация на реконструкцию лагеря, которую разработала липецкая организация, проходит экспертизу.

«Они сделали ПСД, но нужно было провести ее экспертизу. Но ее заартачились делать, мы вынуждены были добиваться ее проведения через Арбитражный суд. Из-за того что потеряно время на этом, денег нет на этот год на реконструкцию», — объяснил вице-мэр.

Предварительно реконструкцию оценили в 22 млн рублей. На консервацию в год тратят порядка миллиона.

Не обошли вниманием депутаты и вопрос с реконструкцией «Орленка».

«Проектно-сметная документация находится на экспертизе. После положительного заключения будет решаться вопрос о реконструкции лагеря, на работы нужно 360 млн, но в этом году эти деньги не заложены», — объяснил он.

Всего за счет средств бюджета области и родительскую плату в загородных лагеря летом отдохнут 4864 ребенка, 10 070 — в лагерях с дневным прибыванием при школах. Еще 300 детей отдохнут в загородных лагерях за счет средств бюджета города. Кроме того, ребята поедут по путевкам от областного минобразования в санатории и пансионат.