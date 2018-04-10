Детский омбудсмен сообщила подробности ЧП в Колышлее

«Там была просто элементарная халатность, безалаберность, безответственность. Управляющая компания, которая согласилась помочь школе откачать воду из электрощитовой, поставила бензиновую помпу и не вывела шланг с выхлопными газами на улицу. Механизм работал около двух часов и выхлопные газы скапливались в непроветриваемом помещении», — сообщила она.

По словам Елены Столяровой, до второго этажа угарный газ не дошел, на первом этаже занимались 57 человек, шестерым из них стало плохо. Всех детей эвакуировали.

«Пострадавших хотели сегодня выписать, но я попросила, если есть возможность, подержать и проследить за их состоянием до завтра», — добавила омбудсмен.

Напомним, ЧП произошло утром 10 апреля. Прокуратура и СУ СКР начали проверку, на месте работают правоохранительные органы.