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В Пензенской области временно изменят график движения поездов

10 апреля в 17:59 206 просмотров
«Пенза — Рузаевка» временно изменят из-за ремонта пути на участке «Лунино — Проказна». Плановые работы по реконструкции железнодорожного пути начнутся 16 апреля.

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График движения поездов на направлении «Пенза — Рузаевка» временно изменят из-за ремонта пути на участке «Лунино — Проказна». Плановые работы по реконструкции железнодорожного пути начнутся 16 апреля.

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения Куйбышевской железной дороги, реконструкция будет проводиться в несколько этапов и продлится до середины мая. Работы включают в себя полную замену рельсошпальной решетки на протяжении шести километров. Для их выполнения будет задействовано 14 единиц техники и специального подвижного состава с привлечением большого количества путевых рабочих.

Кроме того, при проведении работ будет использоваться технология «закрытого перегона», при которой участок пути закрывается для движения поездов.

Для движения грузовых и пассажирских составов составляется вариативный график движения, предусматривающий некоторые изменения в расписании, в том числе — пригородных поездов.


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