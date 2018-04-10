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Одного из пострадавших в Колышлее детей отпустили домой

10 апреля в 18:14 208 просмотров
, пострадавших в школе Колышлея Пензенской области 10 апреля, продолжают оставаться в больнице, одного отпустили домой.

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Пятеро детей, пострадавших в школе Колышлея Пензенской области 10 апреля, продолжают оставаться в больнице, одного отпустили домой.

«В результате происшествия пострадало шестеро детей, они были доставлены в Колышлейскую районную больницу, в данный момент их жизни ничего не угрожает, их состояние удовлетворительное. Одного уже отпустили домой», — сообщил начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Колышлейского и Малосердобинского районов ГУ МЧС России по Пензенской области Олег Бардин журналистам телеканала «Экспресс».

Всего, по его словам, из здания школы были эвакуированы 233 ребенка и 24 сотрудника.

Напомним, ЧП произошло около 11 часов 10 апреля. По предварительным данным, в подвале была установлена бензиновая помпа для откачки воды, но шланг с выхлопными газами не вывели на улицу, ими, вероятно, и отравились дети. По данному факту прокуратура и СУ СКР проводят проверку.

Фотография: Фото Евгения Хлуса

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